Навальный дважды нарушил закон во время голосования на выборах в МГД

Москва, 8 сентября. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный в очередной раз продемонстрировал пренебрежение законом и дважды нарушил избирательное право во время голосования на выборах в Мосгордуму.

Блогер устроил настоящее шоу на избирательном участке 1488 в Марьино. Навальный проигнорировал кабинку для голосования и заполнил избирательный бюллетень под камерами журналистов.

«Проголосовал у себя в Марьине. Даже в кабинку заходить не стал: все просто, кандидат «Умного голосования», — сообщил блогер в Instagram, упомянув и фамилию кандидата.

Отметим, что по закону избиратель может не пользоваться избирательной кабинкой и проголосовать «на ходу». Однако закон запрещает демонстрировать кандидата, за которого голосуешь, это является недопустимой в день выборов агитацией. Агитация на выборах прекращается за сутки до начала выборного процесса.

Фотографии избирательного бюллетеня Навального уже появились в Сети. На нем отчетливо видно, за кого проголосовал Навальный. Очевидно, что публичное пренебрежение законом является очередной провокацией со стороны Навального. Ранее блогер уже провел в СИЗО 30 суток за призывы к незаконным митингам.

Навальный представил проект «Умное голосование» 3 сентября. В списки «умного голосования» включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные Навальным. Блогер дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать. По странному стечению обстоятельств 35 рекомендованных Навальным лиц из 45 оказались представителями КПРФ. Эксперты предположили, что блогер может использовать свой проект для сведения личных счетов с конкурентами по оппозиционному лагерю.