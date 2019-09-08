В Горизбиркоме рассказали о числе о голосующих на дому петербуржцах

Санкт-Петербург, 8 сентября. Число голосующих на дому петербуржцев сответствует данным прошлых выборов, сообщил член горизбиркома Петербурга Юрий Кузьмин.

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. В Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления.

По словам Юрия Кузьмина, в Северной столице более 150 тысяч человек стоят на учете у социальной службы. Не менее половины голосует на выборах.

«Это одна из самых активных частей нашего населения», — отметил Кузьмин, его цитируют «Невские новости».

Члены избирательной комиссии проводят надомное голосование в соответствии с законом. Наблюдатели имеют право следить за ходом голосования. Информация о нарушениях при голосовании на дому не подтверждается.

Выборы в Северной столице хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уже проголосовали депутат Заксобрания Анастасия Мельникова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Экс-солистка группы «Ленинград» Юлия Коган призвала петербуржцев проявить свою гражданскую позицию и проголосовать.