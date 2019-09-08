Экс-пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным на борту

Москва, 8 сентября. Бывший командир президентского самолета, личный пилот первых лиц РФ Владимир Федорушкин рассказал об экстремальной посадке с президентом России Владимиром Путиным на борту.

По словам Федорушкина, внештатная ситуация возникла, когда он выполнял рейс из Москвы в Петербург: глава государства торопился в Северную столицу на встречу. Пилот сообщил, что в тот день в обоих городах была плохая погода: взлетать ему пришлось при порывистом ветре.

«И на эшелоне 5–6 метров попадаем в дичайшую болтанку», — вспоминает Федорушкин.

Пилот подчеркнул, что за все 40 лет нахождения за штурвалом этот полет стал для него самым сложным. Федорушкин рассказал, что автопилот полностью отключился, а штурвал был ограничен на треть хода.

«Мы набирали девять тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», — рассказал летчик в эфире программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

По словам пилота, в Северной столице в тот день шел сильный дождь, и взлетно-посадочная полоса была практически в воде. Федорушкин подчеркнул, что в таких сложных условиях нужно было выдержать определенный поворот руля, который отклонялся лишь на треть. Вероятность слететь с ВПП была очень высока, однако экипажу удалось справиться. Федорушкин сообщил, что после приземления Путин вызвал его в свой кабинет и спросил, «что это было».

«Немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно», — отметил летчик.

Ранее Федорушкин рассказал о питании Владимира Путина в перелетах. Экс-пилот сообщил, что все президентские обеды готовят заблаговременно и привозят на лайнер в закрытых контейнерах. По словам летчика, иногда глава государства бывает недоволен предоставленными блюдами, передает телеканал «360».