Гонконг, 8 сентября. Десятки тысяч митингующих с американскими флагами в руках собрались в Гонконге перед зданием генконсульства США, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Акция согласована и проходит с разрешения властей. Демонстранты требуют, чтобы США вмешались в ситуацию, они хотят помешать полноценной интеграции Гонконга с Китаем и требуют независимости.

Генеральное консульство США находится на острове Hong Kong недалеко от станции метро Admiralty по адресу 26 Garden Rd, Central. Однако и она, и соседние станции были перекрыты полицией, чтобы не допустить давки. Кроме того, были перекрыты для движения транспорта и основные наземные магистрали, поэтому большая часть демонстрантов прибыла на акцию пешком.

Значительная часть митингующих держала в руках американские флажки, но были и десятки тех, кто размахивал огромными флагами США. Когда в толпу вливалась такая группа, все вокруг начинали восторженно кричать и скандировать «Америка с нами!». Это лозунг точь-в-точь повторяет лозунг участников государственного переворота на Украине в 2014 году.

В целом, вся организация этой акции очень похожа на акции Майдана. Видно, что участники разбиты на группы, которыми управляют лидеры. Они командуют, направляя людей, скандируют нужные лозунги, распределяют агитационные материалы и даже организуют работу с прессой. Так, завидев белого человека с камерой, они расчищают место, немедленно выставляют в кадре нужные лозунги с обращениями к США, ЕС и ООН, критикуют материковый Китай и жалуются на полицию. Перед корреспондентом ФАН такое представление проигрывали несколько раз, полагая, что он работает на западное телевидение.

Все без исключения участники акции говорили корреспонденту ФАН, что хотят прямого вмешательства США в дела Китая.

«США должны сказать властям Китая, что Гонконг — это особая территория, мы не Китай и никогда не будем Китаем. Мы требуем независимости, мы не сдадимся этим коммунистам, мы будем защищать свою свободу и независимость», — прокричала в камеру ФАН одна из девушек на английском.

При этом, когда корреспондент ФАН заметил, что Гонконг является территорией Китая согласно международным договоренностям, она заявила, что «жители Гонконга имеют право сами выбирать, в какой стране им жить». А когда корреспондент ФАН заявил, что Запад препятствовал в аналогичной ситуации жителям Крыма самим выбирать, где жить, на Украине или в России, девушка заявила, что Запад должен был поддержать крымчан, потому что «мнение народа важнее международных законов и правил».Эта дискуссия вызвала большой интерес у окружающих, большинство из которых заявили, что ждут от США поддержки не только в виде санкций по отношению к Китаю и властям Гонконга, но даже военного вмешательства.

Кроме того, многие демонстранты пересказывали разные слухи, например, о том, что полиция убила нескольких протестующих в ночных беспорядках возле станции метро Prince Edward. При этом они не верили корреспонденту ФАН, который провел ночь, снимая протесты как раз возле станции и не видел со стороны правоохранителей никаких противоправных действий и, тем более, убийств. Заметим, что эти слухи сейчас тиражируются в массовом порядке в западных социальных сетях и даже СМИ, хотя являются очевидной дезинформацией.

Примечательно, что жители Гонконга не считают себя китайцами, а китайцев с материка ненавидят или презирают.

Вместе с несколькими тысячами демонстрантов корреспондент ФАН дошел до ближайшей открытой станции метро. Активисты и там продолжали скандировать антикитайские лозунги, хамили сотрудникам полиции, провоцировали их на насилие. Броски в полицию тяжелыми предметами или ослепление их мощными лазерами вообще стали обыденным делом.

В целом ситуация в Гонконге выглядит выходящей из-под контроля властей — полиция действует избирательно и деликатно, а протестующие — все более агрессивно. Именно так развивались события на Майдане в 2014 году, которые закончились силовым переворотом, потому что полиция потеряла контроль над городом. ФАН следит за развитием событий.