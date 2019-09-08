Врио главы Забайкалья лидирует на губернаторских выборах с 87,46% голосов

Чита, 8 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов на выборах главы региона набрал 87,46% голосов после подсчета 3,45% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

По данным Центризбиркома, обработано 3,45% протоколов.

После обработки более трех процентов протоколов за Осипова отдали свои голоса 87,46% избирателей. Елена Краузе от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» набрала 4,11%, Яна Шпак от «Партии роста» — 2,64%, а Вячеслав Ушаков от партии «Патриоты России» — 2,46%.

На пост губернатора Забайкальского края претендуют четыре человека: кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Елена Краузе, самовыдвиженец Александр Осипов, кандидат от забайкальского отделения партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков и кандидат от регионального отделения всероссийской политической партии «Партия роста» Яна Шпак.