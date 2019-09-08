Эксперт отметил качественное проведение выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Выборы в Петербурге проходят качественно, без инцидентов, несмотря на распространяемые в Сети фейки о нарушениях, заявил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ООО «Деловая Россия» Дмитрий Панов в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Утром и в течение дня очень много мы слышали откликов относительно различного рода нарушений. Но, побывав на многих участках лично, я могу сказать, что все проходит очень качественно, наблюдатели присутствуют, звучит такая советская положительная музыка, все участки экипированы, а если приходят семьи с маленькими детьми – им даже есть, где подкрепиться», — рассказал Панов.

Эксперт отметил, что никаких нарушений, никаких скандалов не фиксировалось. Панов добавил, что хотел бы, чтобы выборы в Петербурге продемонстрировали высокую явку. Собеседник рассказал, что ему пришлось даже отстоять небольшую очередь на избирательном участке в школе №140, однако по другим участкам явка не такая большая. Панов выразил надежду, что петербуржцы придут и исполнят свой гражданский долг, проголосуют в должном количестве, чтобы выборы прошли в один этап.

«Что касается возраста голосующих горожан, я был приятно удивлен. Я всегда исправно хожу на выборы, и, как правило, больше встречаю людей пожилого возраста. Но сегодня на моем избирательном участке я видел и молодое поколение 20—25 лет. Они также стояли в очереди. На других избирательных участках все же больше присутствовали люди пенсионного возраста», — рассказал Панов.

Собеседник подчеркнул, что петербуржцы выбирают будущее для своего города на ближайшие пять лет, поэтому готовы поступиться личными интересами, тем более, что личные интересы с выборами тоже связаны.

«Понимаю, что сейчас урожай, именно по такому поводу в Псковской и Ленинградской областях были открыты избирательные участки. Надо просто прийти и исполнить свой гражданский долг», — добавил Панов.

Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков отметил, что ситуация на выборах в Петербурге близка к идеальной. Поляков отметил, что из ряда вон выходящих инцидентов на выборах не зафиксировано, процесс проходит в штатном режиме.