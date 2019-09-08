Эксперт объяснил, почему ядерные бомбы США внезапно оказались дефектными

Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что США решили отказаться от термоядерных бомб B61-12 из-за российских и китайских технологий.

Ранее издание Defence News со ссылкой на представителей Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) сообщило, что выпуск американской термоядерной бомбы 12-го поколения было решено отложить на полтора года. Перенос по срокам выпуска коснулся и боеголовок W88.

Изначально ядерные боеприпасы должны были начать выпускать в 2020 году, однако стресс-тесты выявили, что компоненты самих бомб и боеголовки к ним оказались недолговечными. В свою очередь замглавы NNSA Чарльз Вердон сообщил, что сроки задержки, возможно, удастся сократить, так как ведомство получило много предложений о замене необходимых деталей.

Американские аналитики прогнозируют, что задержка выпуска указанной авиационной бомбы повысит стоимость программы перевооружения на 7,6 млн долларов, что в свою очередь может помешать реализации других проектов обновления ядерного арсенала.

Комментируя ситуацию, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что американские военные не просто так перенесли сроки выпуска B61-12.

«Все это звучит на фоне того, что в настоящее время американцы пересматривают свою программу по ядерному перевооружению, которая называется «новая ядерная доктрина». Они ее анонсировали в феврале 2018 года, и в ней было расписано какие боеголовки, какие системы должны в первую очередь подвергнуться преобразованию. Там же и шла речь о бомбах B61-12. Но скажем так, программа развития в области ракетного вооружения стратегического назначения России и Китая существенно озадачила американских товарищей, так как они думали, что если США осуществят программу стоимостью свыше 1,2 трлн долларов, то не получат никакого эффекта», — говорит эксперт.

Другими словами, и у Российской Федерации, и у Китайской Народной Республики в последнее время появляются межконтинентальные баллистические ракеты, выполненные на национальных гиперзвуковых технологиях и способные преодолевать системы ПРО. В то же время американская программа перевооружений никакого преимущества Пентагону не дает.

«Поэтому они сейчас констатировали факт, что эта модернизация не приносит успеха и начали ее всячески тормозить. Но нужен был благовидный предлог для того, чтобы прекратить разработки, вот они и говорят, что ракеты устаревают, что появляются какие-то технические неисправности, а боеголовки нестабильны. Проблема еще в том, что деньги уже были выделены Конгрессом США и нужно их оправдать, у них ведь все проходит строго по законодательству и нельзя просто выйти командующему Пентагона Эсперу и сказать — «извините, мы ошиблись. Давайте все отменим». Им под это нужно подвести определенное обоснование, чем они сейчас и занимаются», — поясняет Алексей Леонков.

В настоящее время американские военные аналитики пересматривают не только всю программу модернизации, которая, кстати, соответствовала стратегии глобального мгновенного удара, но и пытаются перераспределить средства на то, что по их мнению будет наиболее эффективным ответом тем программам развития, которые есть в России и Китае.

«Прежде всего, это компоненты ПРО, крылатые ракеты и ракеты средней дальности. Причем и те и другие будут носителями ядерных боеголовок и понятное дело, если на них выделяются деньги, то какие там переделки бомб? Можно штамповать иное оружие, которое они считают наиболее перспективным. Плюс им необходимо выделить деньги на космическую ударную компоненту ПРО, которая должна разворачиваться на орбите. В скором времени они намереваются вывести на орбиту порядка 100 спутников и создать тем самым чуть ли не сплошное информационное поле, которое будет обнаруживать все полеты баллистических ракет и гиперзвуковых комплексов», — утверждает собеседник ФАН.

После того, как группировка будет сформирована и каждый сантиметр планеты будет под контролем, американская сторона сможет спокойно работать противоракетами по российским и китайским межконтинентальным ракетам. Такой подход также приведет к тому, что увеличится общее количество самих противоракет и их носителей.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое. Этими боеприпасами оснащаются американские истребители F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также европейские самолеты Tornado.

B61-12 представляет собой глубокую модернизацию В61. Усовершенствованию подверглись корпус и система наведения. Мощность бомбы (около 80 килотонн) осталась прежней. Предполагалось, что новое оружие американские военные начнут получать с весны 2020 года