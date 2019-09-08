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В Сети рассказали о «массовом подвозе избирателей» на участок, где не голосуют

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В Сети рассказали о «массовом подвозе избирателей» на участок, где не голосуютСанкт-Петербург, 8 сентября. В Сети появилась информация, что в петербургскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) №3 якобы массово подвозят избирателей. Впоследствии эти данные были опровергнуты. Оказалось, что на этом участке голосование не проводят.

Единый день голосования не обошелся без ложных сообщений о нарушениях на выборах. Одним из участков, которого коснулись неверные сведения, стал ТИК №3 в Кировском районе Санкт-Петербурга.

В социальных сетях была опубликована информация о том, что якобы на этот участок подвозят избирателей, а также подозревают данный ТИК в том, что там принуждают «бюджетников» участвовать в выборах.

«Невские новости» решили проверить эти данные, отправились на участок и выяснили, что в территориальной избирательной комиссии №3 голосование вообще не проводят, в помещениях нет людей. 

Ложные сообщения по поводу «нарушений» на различных участках голосования в Петербурге только за первую половину дня появлялись многократно, но все они были опровергнуты. Так, например, ранее член СПЧ уже опроверг слухи о принуждении петербуржцев к голосованию на участке №105.

Выборы во всех субъектах России проходят без серьезных нарушений, отмечаются только отдельные попытки препятствовать чистому голосованию или технические сбои. 

Проведению выборов в Петербурге особо активно пытаются помешать Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

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Источник: «Невские новости»
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