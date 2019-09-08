Кандидаты от ЛДПР убедились, что никто не подкупает избирателей на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 8 сентября. Кандидат в депутаты по округу «Морской» от ЛДПР Анна Замараева опровергла информацию о нарушениях на избирательных участках.

Кандидат в депутаты Владимир Федин распространил информацию о том, что на некоторых участках якобы подкупали избирателей. По словам Анны Замараевой, представители ЛДПР проверили участки №153 и №154, на которых работали социологи.

«Мы обнаружили там людей в зеленых накидках, они ходят и опрашивают людей. Это действительно социологический опрос, у них есть все необходимые документы», — сказала Замараева, ее цитируют «Невские новости».

Она также проверила документы социологов. Кандидат в депутаты призвала не вводить петербуржцев в заблуждение, поскольку лично проверила участки. Известно, что в Василеостровском районе работают аккредитованные социологи компании Teem Info.

Выборы в Северной столице хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования.

При этом своими дествиями сорвать выборы пытаются Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Ранее известный артист Георгий Штиль призвал петербуржцев принять участие в голосовании. Он отметил, что сам никогда не пропускает выборы.