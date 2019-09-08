Память жертв блокады Ленинграда почтили в Петербурге. ФАН-ТВ

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. В один из самых тяжелых периодов в истории Северной столицы погибло до 1,5 млн жителей города. Одним из самых масштабных захоронений жертв блокады стало Пискаревское кладбище. Здесь в братских могилах похоронено около полумиллиона человек: жителей осажденного города и военнослужащих.

Ключевой точкой мемориального кладбища стал монумент «Мать-Родина». К нему и к могилам погибших петербуржцы приносят цветы. Память жертв блокады почтили и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента по СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители общественных объединений и ветераны. О событиях, которые пришлось пережить, рассказывают участники исторических событий.