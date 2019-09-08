Песков объяснил, почему Путин лично занимается проблемой паводка в Тулуне

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер лично занимается проблемой паводка в Тулуне (Иркутская область).

По его словам, глава государства пытается помочь людям, несмотря на бюрократию. На сегодняшний день зона ЧС захватывает лишь половину Тулуна, хотя в другой половине тоже есть подтопленные дома. Если бы президент не продемонстрировал личную вовлеченность в проблему ликвидации последствий стихийного бедствия, эти люди остались бы без помощи.

«Когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание», — пояснил Песков, выступая на телеканале «Россия 1».

Напомним, что в понедельник Путин в очередной раз посетил Тулун, который сильнее всего пострадал от паводка и проверил ход работ. Глава государства уже приезжал в Тулун 2 сентября, чтобы пообщаться с местными жителями. Во время встречи он пообещал всем пострадавшим от наводнения продлить режим ЧС до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Тогда из-за паводка, вызванного сильными дождями, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Половодье привело к подтоплению более 100 населенных пунктов, затопленными оказались около 11 тысяч домов, 49 дорог. Повреждено или разрушено 22 автомобильных моста. Пострадали почти 39 тысяч человек.

