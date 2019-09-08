Шесть человек избили пьяного футболиста «Челси» у ночного клуба

Лондон, 8 сентября. Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, выступающий на правах аренды за «Бернли», был избит в манчестерском ночном клубе Chinawhite на прошлой неделе. Об этом сообщило издание The Sun.

По информации источника, 29-летний полузащитник был очень пьян и приставал к девушке игрока клуба четвертого английского дивизиона «Скантроп Юнайтед» Кгоси Нтле. Между футболистами завязалась потасовка, после чего охранник клуба выгнал Дринкуотера на улицы.

На улице на хавбека «Бернли» напали шесть человек, которые избивали его с криками «Ломайте ему ноги». После драки приятель футболиста вызвал ему такси и отправил домой. Полицию спортсмен вызывать не стал.

В результате избиения Дринкуотер получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. На прошлой неделе «Челси» и «Бернли» сообщили, что футболист получил травму лодыжки, не уточнив детали.

Предположительно, профессиональный спортсмен выбыл на месяц.

Дринкуотер в этом сезоне провел за «Бернли» только один матч. Он вышел на замену в игре против «Ливерпуля» 31 августа. «Ливерпуль» разгромил своего противника со счетом 3:0, напомнил телеканал «360».