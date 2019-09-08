Фейковое видео «вбросов» на выборах в Петербурге сняли в Дагестане

Санкт-Петербург, 8 сентября. Очередное фейковое видео «вбросов» на выборах, якобы снятое в УИК в Петербурге, появилось в Сети. Однако тиражируемое видео было снято в 2016 году в Дагестане.

Видеозапись «вброса» якобы на избирательном участке в Петербурге появилась в Telegram-канале «Протестный Петербург». Авторы утверждают, что видео снято 8 сентября на выборах в Северной столице.

Telegram-канал «Шавки Красовского» разоблачил фейк, отметив, что, во-первых, на всех избирательных участках в Петербурге шторы избирательных кабинок синего цвета. Во-вторых, видео вброса было снято в городе Каспийск, республика Дагестан в 2016 году, что проверяется элементарным запросом в поисковике.

«Скиньтесь уже на качественный дипфейк с приклеенными лицами, уже смешно становится от ваших фейков», — отмечает telegram-канал.

Ранее оппозиционные каналы в Telegram опубликовали видео «вброса» якобы в петербургском УИК № 1808. Однако фейк был быстро разоблачен: на видео кадры из Нижнего Новгорода, снятые в 2016 году.

Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков отметил, что ситуация на выборах в Петербурге близка к идеальной. Отметим, что представители так называемой «оппозиции», среди которых Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский, пытаются нарушить проведение выборов согласно закону и сорвать избирательный процесс.