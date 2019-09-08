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США отложили выпуск новых ядерных бомб из-за обнаруженного дефекта

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США отложили выпуск новых ядерных бомб из-за обнаруженного дефекта

Вашингтон, 8 сентября. Выпуск американских ядерных бомб двенадцатого поколения В61 отложили на полтора года из-за обнаруженного дефекта. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на представителей Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

Помимо переноса сроков изготовления В61, американцы отложили выпуск боеголовок W88. Причиной этих мер стали стресс-тесты, которые показали, что боеголовки и компоненты бомбы недолговечны.

Как рассказал собеседник Defence News, производство новых американских ядерных бомб должно было стартовать в 2020 году. Кингстон Реф из ассоциации по контролю над вооружениями считает, что из-за переноса сроков выпуска боеголовок стоимость программы ядерного перевооружения США увеличится на 7,6 миллиона долларов, передает URA.RU. Кроме того, вся эта ситуация может отразиться и на реализации других проектов обновления ядерного арсенала США.

По словам заместителя главы NNSA Чарльза Вердона, есть вероятность, что срок переноса составит менее полутора лет. Он отметил, что ведомство уже получило множество предложений по замене дефективных деталей.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил использовать ядерные бомбы в борьбе с ураганами. Как сообщил портал Axios, об этом американский лидер несколько раз говорил на закрытых брифингах, однако данная идея не получила продолжения.

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Источник: Defense News
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