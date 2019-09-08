Гидрометцентр назвал регионы России с благоприятной для выборов погодой

Москва, 8 сентября. Выборы все меньше зависят от погоды с развитием новых технологий, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

На трех избирательных участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.

«Все эти необыкновенные передовые технологии — это что-то невероятное, и они делают процесс выборов все более и более независимым от погоды», — прокомментировала специалист.

По словам Макаровой, на юге Дальнего Востока выборы проходили при неблагоприятной погоде. В Амурской области, ЕАО, на юге Хабаровского края зафиксировали сильный ветер.

Во Владивостоке дул ураганный ветер, добавила Макарова. В Центральной России самая благоприятная погода для выборов. Воздух хорошо прогрелся, ветер слабый.

8 сентября в 85 регионах России проходят выборы разного уровня. Уже проголосовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава КПРФ Геннадий Зюганов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.