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ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

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ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

Сухум, 8 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия объявил второй тур выборов президента республики состоявшимся.

На брифинге Гогия отметил, что на 15.00 часов участие в выборах президента приняли 38,41% избирателей.

«Порог явки пройден», — констатировал он.

Как уточнили в ЦИК, на выборах проголосовали 48614 человек из внесенных в списки для голосования 126950 человек. В первом туре ярка составила 39,14%.

ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

Для признания выборов президента Абхазии состоявшимися явка во втором туре должна составить не менее 25% (в первом туре — не менее 50%). Победитель президентской гонки определяется большинством голосов.

Если большинство проголосовавших выступили за кандидата «против всех», то назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. В случае, если оба кандидата разделят поровну голоса избирателей, то, независимо от того, сколько будет голосов «против всех», выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.

Во втором туре президентских выборов в Абхазии участвовали действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. 25 августа, когда в республике проходил первый тур, они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.

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