Миро раскритиковала Бузову за «пресс алкоголика»

Москва, 8 сентября. Скандальный блогер Лена Миро обрушилась на известную певицу Ольгу Бузову за ее худобу. Блогер заявила, что пресс певицы свидетельствует о злоупотреблении алкоголем.

Миро обратила внимание на запись Бузовой в Instagram, в которой певица рассказала, что в 33 года у нее до сих пор спрашивают паспорт при покупке алкоголя. Певица призналась, что держать себя в форме ей позволяют регулярные тренировки, правильный уход и здоровое питание.

«В то, что Бузова является частым покупателем алкогольной продукции, я безусловно верю, но — елы-палы! — как при таком-то лице можно, в принципе, заикаться про паспорт», — возмутилась Миро.

По словам блогера, Бузова выглядит как «45-летняя женщина-асфальтоукладчик трудной судьбы». Миро уверена, что выглядеть хорошо на фотографиях Бузовой помогает фотошоп.

Миро не обошла вниманием и накаченное тело Бузовой. Блогер заявила, что певица демонстрирует «пресс алкоголика». Такое явление возникает, когда человек мало есть и много пьет, объяснила блогер, тело высыхает, и проявляется пресс. Миро заявила, что Бузова похожа на «бесполого мужика неопределенного возраста».

«Грудь пропала от слова «совсем», на животе грубая и дряблая кожа, зато пресс виден. А, значит, можно и на фитнесе нарубить бабла, поставив Оленьку в позу атланта», — добавила Миро.

Ранее Миро уже «уличала» Бузову в пристрастии к алкоголю. Блогер отмечала, что некогда певица имела простенькую, но приятную внешность, однако из-за злоупотребления алкоголем начала терять свою женственность и все больше походить на мужчину — и лицом, и фигурой.

Бузова старается не обращать внимания на обвинения в злоупотреблении алкоголем. Певица отмечала, что для хорошего настроения не нужно «бухать».