Санкт-Петербург, 8 сентября. Народный артист России Георгий Штиль заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что всегда голосует на выборах.

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. Известный актер, петербуржец Георгий Штиль сообщил, что обязательно пойдет голосовать.

«Я никогда не пропускаю выборы и считаю, что это очень важно. Нам же всем здесь жить, а я здесь живу уже 87 лет», — сказал легендарный актер.

Он призвал петербуржцев последовать его примеру. Ранее проголосовала на выборах в Петербурге депутат Заксобрания, актриса Анастасия Мельникова.

Свой голос отдала в Петербурге спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Напомним, что петербуржцы сегодня выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления.

Выборы в Северной столице хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования.