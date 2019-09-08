В ДНР рассказали о признаках подготовки крупномасштабного наступления ВСУ в Донбассе

Исчезновение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ОБСЕ в Донбассе может быть связано с подготовкой Вооруженными силами Украины крупномасштабного наступления на народные республики. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал старший лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Исчезновение беспилотника

Миссия ОБСЕ потеряла связь с одним из своих БПЛА у линии соприкосновения в Донбассе в связи с работой групп радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«В районе Заиченко 7 августа в следствии воздействия средств РЭБ мобильных групп радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины патруль СММ ОБСЕ потерял связь с одним из своих летательных аппаратов, направлявшимся к линии боевого соприкосновения. Подразделениями ДНР оказывается помощь наблюдателям ОБСЕ в поиске БПЛА», — заявил представитель Народной милиции.

В ДНР уверены, что украинскими военными была развернута группа для радиоэлектронной борьбы рядом с линией соприкосновения. Таким образом ВСУ намерены подавлять сигнал беспилотников ОБСЕ для сокрытия перемещения своего вооружения.

Подготовка к наступлению

Как отметил Александр Матюшин, пропажа беспилотника ОБСЕ, как минимум, говорит о беспомощности самой миссии международной организации. Особенно на линии соприкосновения, где периодически возникают ожесточенные боестолкновения противоборствующих сторон.

«Осознавая это, миссия ОБСЕ должна обговаривать полеты своих БПЛА со всеми конфликтующими сторонами. А пропажа их беспилотника над контролируемой ВСУ территорией говорит о двух моментах. Во-первых, ВСУ, возможно, втайне от международных организаций готовят полномасштабное наступление на Донбасс. Поэтому скапливает технику на границе с ДНР. Во-вторых, ВСУ не ставят ни во что международные институты. Это плевок в лицо ОБСЕ, а те это проглотят с умным видом. Как и всегда», — пояснил Александр Матюшин.

В конце августа в районе Горловки произошел ожесточенный бой между силами ДНР и ВСУ. Украинская армия пыталась занять «серую зону». Сообщается, диверсионно-разведывательная группа ВСУ вышла на позиции ВС ДНР и завязала бой с силами республики.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители юго-востока отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате были появились Донецкая и Луганская Народные Республики. По последним данным ООН, в ходе конфликта в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. По неофициальной информации, количество погибших перевалило за 30 тысяч. Россия не является участником конфликта, однако оказывает гуманитарную помощь жителям республик.