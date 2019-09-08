Моряки и курсанты-нахимовцы первыми проголосовали на выборах в Севастополе

Город федерального значения Севастополь, как и большинство регионов России, принимает участие в едином дне голосования, который проходит 8 сентября.

Ровно в восемь утра в Севастополе открылись избирательные участки, на которых проходят выборы в законодательное собрание города. Традиционно первыми проголосовали моряки-черноморцы и нахимовцы — курсанты Высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова. Для поднятия духа избирателей у входа на участки флотский оркестр исполнял популярные военные марши.

«Город-герой Севастополь и Черноморский флот — всегда были единым целым, — сказал корреспонденту Федерального агентства новостей курсант-нахимовец Владислав Соколовский. — Я пришел сюда голосовать за нашу армию и наш флот».

Севастопольцы всех возрастов — и военные, и гражданские — проявляют высокую активность: на некоторых избирательных участках просто не протолкнуться, люди приходят целыми семьями. Большинство участков оборудованы электронными урнами (комплексами обработки избирательных бюллетеней — КОИБ), которые в автоматическом режиме подсчитывают количество обработанных бюллетеней. За выборным процессом следят наблюдатели.

Как рассказали корреспонденту ФАН в избиркоме Севастополя, явка избирателей на десять утра превысила 5%, что является достаточно высоким показателем, хотя и ниже, чем на парламентских выборах. По уточненным данным, в списках избирателей Севастополя 320 тысяч 548 человек, уточнили в избиркоме.

В единый день голосования, который проходит в России 8 сентября 2019 года, участвует 85 субъектов федерации, в том числе Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Всего в России в этот день приходит более пяти тысяч федеральных и региональных выборов различных уровней.