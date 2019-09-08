Пушилин допустил скорый запуск поездов из ДНР в Москву и Петербург

Донецк, 8 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин допустил, что прямое железнодорожное сообщение ДНР с Москвой и Петербургом может быть запущено в ближайшее время. Об этом он заявил на встрече с молодежью на образовательной площадке общественного движения «Донецкая Республика».

Пушилин подтвердил планы ДНР и России запустить железнодорожное сообщение. Он добавил, что это может произойти в скором времени.

«Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом, — констатировал глава республики. — Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться».

Глава ДНР отметил, что рассматривается возможность курсирования поездов из республики не только в петербургском и московском направлениях, но и к другим городам России.

Ранее стало известно о планах государственного предприятия ДНР «Донецкая железная дорога» наладить прямое железнодорожное сообщение с Таганрогом.

Пушилин отмечал, что на данный момент жители ДНР и ЛНР могут ездить в Россию на автомобилях или на автобусах. Железнодорожное сообщение налажено из Ясиноватой до Успенки. Чтобы добраться до Таганрога люди вынуждены делать пересадку, переходя с одного пути на другой.