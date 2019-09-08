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Раскаявшаяся у Каца карусельщица оказалась молодой «яблочницей»

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Раскаявшаяся у Каца карусельщица оказалась молодой «яблочницей»

«Интересную историю» рассказала одному из создателей столичного «муниципального Убера» Максиму Кацу девушка, пришедшая в петербургское «Яблоко». Он назвал ее в Twitter «адом». Не девушку, историю.

Раскаявшаяся у Каца карусельщица оказалась молодой «яблочницей»

 

Девушка на камеру уверяет, что «работу» на выборах ей предложили знакомые. Обещали три тысячи рублей, но от денег она отказалась, когда узнала, что нужно делать.

С нее, с ее же слов, требовалось бросать в урны бюллетени с заранее проставленными галочками напротив нужных кандидатов, которых ей обещали «пачку». Девушку заверили, что ей за это ничего не будет. Для этого ей надо подойти заранее к тем, кто выдает бюллетени на участке, и показать паспорт.

Зачем девушке заранее носить с собой пачку заполненных бюллетеней, если можно взять один на участке взамен на открытый паспорт, Каца не интересует. Как не интересуют его и «знакомые» девушки, предложившие ей работу.

Последнее объяснимо. В группе молодежного «Яблока» есть фото девушки, которая как две капли воды похожа на несостоявшуюся «карусельщицу».

 

Раскаявшаяся у Каца карусельщица оказалась молодой «яблочницей»

Примечательно, что каяться карусельщица пришла именно к Максиму Кацу, человеку, в петербургских кругах «Яблока» еще год назад неизвестному, а спустя год — печально известному. Автор столичного «муниципального Убера», заявившись по партийной линии и партийным решением помогать петербургскому отделению вести муниципальную кампанию, не смог заключить альянс с сильными в Петербурге эсерами и партороссами, поделив округа.

Не смог Кац и довести многих кандидатов от «Яблока» в мундепы до выборов из-за ошибок привезенных из Москвы юристов. Сотрудник горизбиркома, член «Яблока» Ольга Покровская не скрывала своего разочарования, признавая череду поражений:

«Понятно, что несоответствующим образом [работа] организована. Привет товарищу Кацу».

Запись ролика с раскаявшейся карусельщицей в день, когда агитация запрещена, может служить лишь прощальным аккордом для Каца. Разбитое корыто по итогам выборов политологи предрекали «Яблоку» еще до дня выборов.

«Москвичи, заработавшие деньги и славу на этой кампании, уедут к себе, петербуржские «яблочники» останутся у своего корыта, изрядно потрескавшегося после проведенной работы», — говорил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

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