Петербургские журналисты опровергли фейк о «вбросе бюллетеней» в УИК №1047

Санкт-Петербург, 8 сентября. Петербургские журналисты опровергли фейк о «вбросе бюллетеней», который якобы зафиксировала камера в участковой избирательной комиссии №1047.

Чтобы проверить достоверность ролика, корреспондент «Невских Новостей» приехал на избирательный участок, расположенный по адресу улица Ржевская, дом 18. Голосование проходит в поликлиническом отделении №11. Корреспондент сфотографировал помещение и отметил, что в действительности участок выглядит совсем не так, как на фейковом видео.

Кроме того, корреспондент пообщался с членом избирательной комиссии участка №1047. Она рассказала, что никаких нарушений в этой УИК зафиксировано не было.

Напомним, 8 сентября в единый день голосования петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Прозрачность и законность избирательного процесса на участках обеспечивают общественные наблюдатели.

На данный момент выборы в Петербурге проходят без эксцессов. Все избирательные участки открылись вовремя. Как ранее сообщил член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, на 12.00 явка избирателей в Северной столице составила свыше 6%. Людям с ограниченными возможностями и пожилым избирателям оказывают помощь сотрудники комиссий и волонтеры.

Отметим, что представители так называемой оппозиции пытаются дискредитировать выборы в Петербурге и распространяют в Сети различные фейки. Помешать избирательному процессу пытаются Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.