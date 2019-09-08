Названы главные фейки о «нарушениях» на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Издание «Невские новости» опубликовало топ-5 фейков о «нарушениях» на выборах в Петербурге.

Единый день голосования 8 сентября проходит в Северной столице. Горожанам предстоит выбрать будущих муниципальных депутатов и губернатора. Как отметили в Горизбиркоме, выборы сопровождаются большим количеством фейков, которые распространяются в Интернете.

На первом месте расположилось видео о якобы имевшем место вбросе бюллетеней на участке УИК №1808. Возмутившиеся пользователи указали, что ролик был сделан три года назад. В избиркоме подтвердили, что видео фейковое и было снято в Нижнем Новгороде.

Вторая строчка досталась сообщениям о «нападении» на члена УИК №1619 с правом решающего голоса Георгия Медвинского. Глава избиркома Виктор Мененко назвал эти данные фейком. В настоящее время идет проверка. Как отметили «Невские новости», есть информация, что член УИК упал сам, а этот инцидент представил как нападение.

В социальных сетях также активно распространяют информацию, будто бюджетники централизованно голосуют на участках, и их отмечают через считывание штрих-кодов. Как выяснилось, в качестве «нарушения» петербуржцам пытались представить опрос жителей города о наполнении будущего Арт-парка, который проводят на участках. QR-коды на листах сделаны для удобства подсчета голосов.

Четвертое место занимает фейк, связанный с якобы незаконным голосованием военных. Говорилось, что на участке УИК №105 незаконно голосуют военнослужащие. Как выяснило издание и как позже подтвердили наблюдатели, голосовавшие избиратели и в Горизбиркоме, речь идет о военных-контрактниках, которые имеют полное право принимать участие в местных выборах. Они голосуют на территории, где расположены их военные части и учреждения, в которых они несут службу.

Замыкает топ-5 фейков сообщения о «подкупе избирателей на Васильевском острове под видом проведения соцопроса».Там действительно проводится опрос, однако абсолютно законно. Что касается подкупа, то никаких подтверждений так и не нашлось. При этом на видео, что распространяет оппозиция, сами жители опровергают эти обвинения.

Как отметило издание, это еще не все фейки, которым пытаются вести в заблуждение петербуржцев.

Выборы проходят в Северной столице организованно, все участки работают в штатном режиме, отметили в избиркоме. На каждом избирательном участке находятся наблюдатели, которые приехали к открытию голосования. Широкий общественный контроль дает уверенность, что выборы в Петербурге пройдут прозрачно и в соответствии с законом.