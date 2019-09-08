Луценко объяснил, почему Украина не выдала Цемаха Нидерландам

Киев, 8 сентября. Выдать Нидерландам похищенного СБУ ополченца Владимира Цемаха, который считается «ключевым» свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года, Украине не позволяет Конституция. Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко опубликовал на Facebook пост, в котором объяснил свое видение ситуации с Цемахом.

«Украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых — заочно», — написал Луценко.

Вероятно, бывший генеральный прокурор подразумевал статью 25 Конституции Украины, согласно которой выдача украинских граждан другим государствам запрещена.

Ранее появилась информация, что власти Нидерландов пытались препятствовать передаче бывшего военного из ДНР Владимира Цемаха, который 7 сентября прибыл в аэропорт «Внуково» вместе с остальными заключенными в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

После этого генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию передать Цемаха, которого в Амстердаме считают подозреваемым по делу о сбитом над Донбассом малайзийском самолете рейса МН17. Однако российская сторона заявила, что в соответствии с Конституцией РФ, своего гражданина не отдаст.

Крушение Boeing-777 над Донбассом произошло 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Россия неоднократно заявляла о том, что ответственность за случившееся лежит на украинской стороне. Минобороны России определило номер ракеты, которая поразила пассажирское воздушное судно.