Песков признался, что к графику как у Путина подготовиться невозможно

Москва, 8 сентября. Подготовиться к такому жесткому графику, как у президента России Владимира Путина, за один раз невозможно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил: для того, чтобы выдерживать такие поездки, нужно держать себя в крепкой физической форме.

«К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, т​​​о есть нужно держать себя в такой изрядной физической форме», — признался Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Дмитрий Песков выразил сожаление, что России и Японии пока не удалось решить ряд важных вопросов в двусторонней повестке.

Напомним, президент РФ Владимир Путин провел ряд встреч в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Состоялись переговоры российского лидера с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Незадолго до ВЭФ Владимир Путин посетил Монголию в рамках официального визита, приуроченного к юбилею победы на Халхин-Голе. Президент РФ отметил, что у Москвы и Улан-Батора есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота, но и увеличить их.