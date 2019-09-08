Сирия, 8 сентября. Дамаск осудил американо-турецкие патрули на западе Сирии. «Джейш аль-Изза» присоеденилась к туркестанским джихадистам. В Дейр-эз-Зоре неизвестные совершили покушение на главу военной полиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия радикалов на юге Идлиба и в Хаме.

«Исламское государство1»: подозреваются в организации покушения на сотрудника военной полиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Джейш аль-Изза»: присоединяется к боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламская партия Туркестана» на фронтах Хамы и Латакии.

Курды: расследуют покушение на члена своей самопровозглашенной военной полиции в Дейр-эз-Зоре

ВС Турции: совместно с войсками международной коалиции проводят патрулирование территорий на севере провинций Ракка и Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре совершено очередное покушение на высокопоставленного члена «Демократических сил Сирии» (SDF), как передал Twitter-канал Al Sharqia 24. Неизвестные боевики напали на главу так называемых курдских сил безопасности «Асайиш» - Раманада Заки в поселке Аль-Джазра. Неизвестные с автоматами открыли по нему огонь на улице и скрылись с места преступления. Пока не известно выжил ли Заки, курды еще не выпустили по данному поводу заявления. В нападении подозревают боевиков «Исламского государства», как и во вчерашнем покушении на члена военного совета поселка - Ахмада Мусы Ас-Салиха. О своей причастности к покушению не заявила ни одна из группировок.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла удар по укрепления джихадистов в ответ на провокацию в районе деревни Самака, на востоке провинции, как передает новостное агентство Step News. В ходе атаки были разрушены укрепленные огневые точки и пулеметная установка радикалов.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что сирийская армия применяет во время антитеррористических операций в провинции Идлиб только точечные удары по выверенным целям, как сообщает агентства новостей ТАСС. По его словам, в Идлибской зоне деэскалации, помимо 30-35 тысяч вооруженных боевиков, находится около 2,5 миллионов мирных сирийских граждан. И при планировании военных операций САА, которая действуют при поддержке ВКС России, эти обстоятельства тщательным образом учитываются. Применяются только точечные удары по четко выверенным целям во избежание жертв среди мирного населения.

Провинция Ракка

Турецкая армия совместно с международной коалицией проводит патрулирование на севере провинции от города Тель-Абьяд до поселка Рас-аль-Айн в Хасаке, как передает портал Masar Press Net. В начале августа турецкая и американская стороны достигли соглашения о создании «безопасной зоны» в северо-восточной Сирии. 7 августа был учрежден центр для координации управления безопасными районами. По замыслу Турции и США, безопасная зона станет «коридором мира», и в дальнейшем будут предприняты все усилия, чтобы вернуть сирийцев в свою страну. Турецкие вооруженные силы также совершили несколько вылетов с участием ВВС США в рамках первых шагов по созданию «безопасной зоны».

По информации агентства SANA, Дамаск осудил администрацию США и Турции, которые намерены провести совместное патрулирование, подчеркивая, что этот шаг представляет нарушение международного права и сувернитета САР. Официальный источник в Министерстве иностранных дел дал комментарий для агентства, заявив: «Сирия подтверждает, что этот шаг представляет собой агрессию, описанную в полном смысле этого слова, и нацелен на то, чтобы осложнить и продлить кризис в Сирии после достижений Сирийской арабской армии в преследовании остатков террористических групп».

Провинция Хама

На севере провинции после непродолжительного затишья снова возобновили свои атаки радикалы. Сирийская армия ударила по огневым точкам джихадистов «Тахрир аш-Шам», в районе деревни Шир-Магар. Предполагается, что радикалы могут укрываться у наблюдательных пунктов турецкой армии в районе поселка, как передал портал Step News. Данных о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока не поступало.

По информации агентства Shan Times остатки боевиков из частей «Джейш аль-Изза», которые были разбиты в районе города Аль-Латамина в конце августа в ходе широкомасштабного наступления сирийской армии, бежали на территории контроля террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), где присоединились к их рядам. Местные источники в городе Джиср-аш-Шугур сообщают, что в течение последних нескольких дней около 2000 бойцов «Аль-Изза» прибыли партиями в районы Джиср-аш-Шугура, а затем были распределены на фронтах равнины Аль-Габ в восточной части провинции и в Латакию, где теперь ожидаются активные боевые действия САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.