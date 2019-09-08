Бизнесмены из Дубая показали в Дамаске, что арабский мир не боится санкций США

Бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в международной ярмарке в Дамаске. Появление представителей ОАЭ стало очередным признаком налаживания отношений между Сирией и странами Персидского залива и наглядным свидетельством того, что Дамаск возвращается на международную арену.

Напомним, Соединенные Штаты пригрозили санкциями всем физическим лицам и компаниям, которые осмелятся принять участие в традиционной международной ярмарке в Дамаске. Однако эти предупреждения не остановили бизнесменов из 38 стран — в том числе и из ОАЭ, которые только в конце прошлого года начали восстанавливать дипломатические отношения с Сирией.

Стоит отметить, что твиты с предупреждениями от Вашингтона были опубликованы «посольством США в Сирии» — виртуальной, не существующей в реальности организацией, — Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Сирией в 2011 году, когда провалился первоначальный сценарий «цветной революции» в Сирии и страна начала погружаться в состояние гражданской войны.

We've received reports that some regional businessmen or chambers of commerce plan to participate in #Damascus international trade fair. We reiterate our warning that anyone doing business w/ Assad regime or its associates is exposing themselves to the possibility of US sanctions — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) August 27, 2019

Как отмечает Middle East Eye, участие бизнесменов из Эмиратов стало сюрпризом — никто не верил, что представители ОАЭ решатся принять участие в публичном мероприятии.

Тем не менее на ярмарке в Дамаске павильон ОАЭ находился в одном из наиболее выгодных мест — прямо у входа, был большим и просторным. Бизнесмены в традиционных белых халатах представляли 15 компаний, их стенды были богато украшены, контрастируя с более скромной атмосферой на остальной части экспозиции. При этом представители Эмиратов явно не хотели внимания прессы — они отворачивались от камер, стараясь, чтобы их лица не «всплыли» в глобальных медиа.

Лишь один из них, гендиректор дубайской компании Issa al-Ghurair Investment Фарук Касаса (сириец по национальности) согласился поговорить со СМИ. Остальные подтвердили — они получили строгие указания не вступать в переговоры с прессой из опасения политических провокаций. Однако и Касаса смог рассказать крайне интересные вещи.

«Делегация из ОАЭ организована торговой палатой Абу-Даби. Мы прилетели в международнй аэропорт Дамаска, и наша цель — активный поиск возможностей для бизнеса в Сирии», — объявил Фарук Касаса.

Бизнесмен из Эмиратов отметил, что не видел сообщений в Twitter, в которых виртуальное «посольство США в Сирии» угрожало санкциями участникам международной ярмарки в Дамаске, однако уверен, что власти ОАЭ отслеживают эту ситуацию и среагировали бы в случае угрозы для эмиратских компаний. Бизнесмен отметил в беседе с Middle East Eye, что не считает угрозы от «посольства США в Сирии» чем-то серьезным.

«Так значит, сообщение было размещено «посольством США в Сирии»? Если бы это было всерьез, эти угрозы озвучивались бы с аккуанта Госдепартамента США или были бы официально озвучены Белым домом», — отметил Фарук Касаса.

В ходе беседы бизнесмен из Дубая подчеркнул, что компании из ОАЭ ждут возможности принять участие в реконструкции Сирии, которая уже набирает разбег и будет развернута в полном объеме после уничтожения последних оплотов террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

«Сирийский рынок — очень привлекательное место для работы», — подчеркнул в интервью бизнесмен из Дубая.

Напомним, дипломатические отношения между Сирией и Эмиратами — одним из ключевых союзников США в ближневосточном регионе — были разорваны в 2011 году с началом гражданской войны. Тогда Сирия и президент Башар Асад подверглись мощнейшей дипломатической атаке со всех фронтов, в том числе в арабском мире. Тем не менее власти ОАЭ отказались публично поддерживать противников Асада, указывая, что деятели «сирийской революции» практически неотличимы от радикальных исламистов.

В 2015 году Эмираты поддержали Россию, когда ВКС РФ начали боевую операцию против террористической группировки «Исламское государства»1 (запрещена в РФ).

В конце декабря 2018 года в отношениях между Абу-Даби и Дамаском наметились позитивные сдвиги — Эмираты объявили о начале работы своего посольства в столице Сирии. Глава МИД Эмиратов Анвар Гаргаш подчеркнул, что арабские страны должны повернуться лицом к Сирии, иначе эта арабская страна окончательно отколется от арабского мира и окажется в орбите политики Ирана, России, Турции и США.

Вполне очевидно, отмечает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, что Эмираты (и Дубай, пожалуй, прежде всех остальных) полностью ориентированы на бизнес-отношения — для них это вполне закономерное продолжение своей политической воли. В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт подчеркнул: негласное, но очень серьезное и личностное противостояние между Саудовской Аравией и ОАЭ дает новые шансы на реконструкцию Сирии.

«Ни для кого не секрет, что Дубай и Эмираты в целом ориентированы на всяческое и повсеместное развитие бизнес-отношений. Грубо говоря, они стараются заработать денег там, где их можно заработать. Эта позиция — тащить бизнес везде, где это только возможно, и тащить его в основном в свою сторону — это и политический базис, на котором Абу-Даби развивает политическую составляющую влияния Эмиратов в регионе и за его пределами», — отметил востоковед.

Отношения между Эмиратами и Саудовской Аравией в последнее время развиваются не самым лучшим образом — Эр-Рияд (где правят последовательные враги Сирии и Башара Асада) «тянет одеяло на себя», претендуя на объединение всех арабских государств для борьбы с растущим влиянием Ирана. Эмираты же стараются проводить независимую политику, направленную прежде всего на зарабатывание денег — а ради этой цели они и с Ираном отлично способны ужиться.

«Несмотря на участие в йеменской авантюре Саудовской Аравии, Эмираты всегда очень аккуратно и достаточно взвешенно выступали негласным противовесом авантюрной политике молодого кронпринца Мухаммеда бин Сальмана. Вполне естественно ожидать — и мы этого ожидаем — что Эмираты так или иначе постараются поучаствовать в процессе восстановления Сирии — и с точки зрения зарабатывания денег, в том числе через инвестиции, и с точки зрения зарабатывания политических очков в регионе. Больше того, Эмираты в этом плане имеют очень хорошие позиции — они не слишком сильно выступают против Ирана, и Иран не слишком сильно грозит им пальчиком», — отметил Чупрыгин.

Достаточно неожиданное появление делегации ОАЭ на международной ярмарке в Дамаске говорит о том, что руководители Абу-Даби сейчас прощупывают почву, чтобы поподробнее выяснить ситуацию в Сирии.

«Они прислали своих людей посмотреть, что там происходит — кто приехал, что говорят, куда это все клонится? А интервью, которое дал сирийский член делегации — про «виртуальное посольство», про отсутствие заявлений от Госдепа и Белого дома — это он забросил удочку, чтобы посмотреть, как люди будут реагировать и одновременно отфиксировать ситуацию: «Послушайте, если у вас тут будет складываться с политической точки зрения более-менее нормальная ситуация, то имейте в виду, что Дубай всегда на месте и всегда готов протянуть руку помощи — с финансами и специалистами — чтобы оказать вам реальную поддержку во всех ваших проектах», — описал собеседник ФАН логику арабских бизнесменов и политиков. — Это очень хороший шаг, и это не первый такой шаг Эмиратов».

Такой маневр — практически безопасный для Эмиратов, но очень значимый для Сирии, с которой наконец начали «разговаривать» соседи из Персидского залива, — сразу же дает конкурентное преимущество ОАЭ.

«Здесь ведь еще накладывается абсолютно персонифицированная конкуренция, которая не очень видна, но она есть и она оказывает влияние на все процессы в регионе — конкуренция между нынешним руководством Саудовской Аравии и нынешним руководством Эмиратов: Мухаммедом бин Сальманом и Мухаммедом бин Заидом. У МБС и МБЗ конкурентные отношения, выясняют, кто круче, и кто добьется больших успехов в регионе и за его пределами. И здесь, что называется, болельщики разделились! — рассказал Андрей Чупрыгин. Потому что с одной стороны есть традиционное лидерство Саудовской Аравии и соответственно МБС, а с другой стороны есть фактические успехи Эмиратов, лицом и политическим авангардом которых является МБЗ. Этот фактор будет продолжать влиять на развитие ситуации в Сирии и за ее пределами, потому что Саудовская Аравия и Эмираты принимали в этом участие с самого начала. Просто знак участия меняется — с «минуса» на «плюс» — хотя это смотря с какой стороны стоять. Сейчас Эмираты берут гандикап, пытаются опередить саудитов и внедрить себя через экономику, через реконструкцию внедрится в политическое урегулирование проблем в регионе — и в Сирии, и в Ираке. Это центральный регион, центральный во всех вопросах на Ближнем Востоке. Все, что происходит там, затем начинает происходить везде».

Впрочем, это, разумеется, не значит, отмечает арабист, что завтра представители Абу-Даби появятся на пороге у Асада с кошельком, в котором лежит несколько миллиардов долларов, и скажут «вот вам деньги, давайте во что-нибудь инвестировать». Пока что с точки зрения арабских политиков ситуация в Сирии еще слишком неопределенная — однако благодаря вмешательству иностранных сил, сокрушительной мощи ВКС РФ, официальное правительство Сирии получило серьезнейшее политическое преимущество и выглядит фаворитом в гонке.

А вот Соединенные Штаты не просто так озвучивают санкционные угрозы в адрес участников ярмарки в Дамаске через виртуальное «посольство США в Сирии», с которого, в случае чего, «взятки гладки» — в Госдепартаменте понимают, что независимые Эмираты не допустят агрессивной риторики в свой адрес.

«А что Штаты могут сказать? А ничего они не могут сказать! Если Штаты, не дай бог, в лице Майка Помпео — который совершенно непрофессионально ведет себя на международной арене — если его устами не дай бог чего заявят в духе «вы куда поперек батьки в пекло суетесь», то получат полный отлуп, — предупредил Чупрыгин. Эмираты очень независимые и реакция будет примерно такой: «Вы чего суетесь? Это наш регион, а не ваш, это наш дом, мы здесь живем, и кладем свой коврик туда, куда хотим». Потому что тем же эмиратовцам — это видно по практическим шагам, которые они совершают, — «слегка» поднадоели американские выкрутасы. Они, конечно, не очень любят Иран — но когда Помпео рассказывает, что Иран в ответ на усиление санкций США снижает параметры своей ответственности по «ядерной сделке» — для них это абсолютно неприемлемо».

В целом, по мнению арабиста, присутствие бизнеса ОАЭ на ярмарке в Дамаске является исключительно положительным признаком для Сирии — в арабском мире начинают верить в то, что «хотя сейчас в Сирии, возможно, все довольно плохо, но дела явно налаживаются».

«Это очень интересно, они уже смотрят — кто там побеждает? Ага, решено еще не все, но лидер в скачках уже определился и, пожалуй, надо «диверсифицировать торговую корзину». Это хорошо, это положительное движение, которое будет к месту в ближайшем будущем, когда начнутся процессы восстановления страны», — подытожил специалист.

1 Организация запрещена на территории РФ.