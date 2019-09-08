Явка на электронных участках на выборах в Мосгордуму составила около 60% на 14.00

Москва, 8 сентября. Явка на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы составила порядка 60% к 14.00. Об этом сообщил глава электронного штаба Илья Массух.

Напомним, электронное голосование проходит в трех муниципальных округах столицы, утвержденных Мосгоризбиркомом. В список вошли первый округ (Зеленоград), десятый округ (Cеверное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное). Всего в данных районах в качестве желающих проголосовать онлайн зарегистрировались свыше 11 тысяч избирателей. Как сообщил Массух, пока активнее всего голосуют жители Зеленограда.

Отметим, что эксперимент по электронному голосованию проводится в Москве впервые, сообщает телеканал «360». Всего в столице работают 3 602 избирательных участка, 162 из них находятся в больницах и СИЗО. Помимо этого, в Москве открылись 30 цифровых участков, на которых голосуют проживающие в столице избиратели из 20 регионов РФ. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка и оборудования комплекса для электронного голосования в Москве.