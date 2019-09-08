Байкеры проголосовали на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Байкеры приняли участие в голосовании на выборах в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. В здании «Невской ратуши» расположилось сразу два УИКа: №2248 и №2244.

«Каждый из нас четко понимает, что гражданин должен совершить какой-то поступок. Так мы выражаем наше единство», — сказал Григорий Путинцев.

Он призвал петербуржцев принимать активное участие в голосовании на выборах. Байкеры считают, что губернатор Петербурга после выборов должен сосредоточиться на развитии транспортной и социальной инфраструктуры.

Мотоциклисты приняли участие в выборе новой концепции парка, который появится рядом с Тучковым и Биржевым мостами. Горожане уже выбрали его название — «Тучков буян».

На площади в 6 га появится концертный и выставочный комплексы, Дворец танца Бориса Эйфмана. Ранее сообщалось, что петербуржцы на избирательных участках голосуют за концепцию нового арт-парка.