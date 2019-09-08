Более двух тысяч обращений по организации выборов поступило в ЦИК

Москва, 8 сентября. Более двух тысяч обращений по вопросам организации выборов в единый день голосования поступило в информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии России в этом году. Об этом рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

«До 00.00 текущего дня мы в этом сезоне получили достаточно хорошее количество обращений — 2202, в прошлом году без учета выборов президента — 1253», — сказала Гришина в информационном центре ЦИК.

Большинство обращений, отмечает Гришина, носят справочный характер и касаются, как правило, режима работы участков и комиссий, а также контактной информации.

В числе обращений встречаются и жалобы. В основном они приходят по поводу регистрации кандидатов или отказа в регистрации, а также относительно процедуры подачи документов. Как рассказала секретарь, большая часть таких обращений поступила из Москвы и Санкт-Петербурга.

В целом по количеству обращений также лидируют две столицы, но в тройку с ними входит Республика Татарстан.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы проходят в 85 федеральных округах страны.Общественная палата России не зафиксировала никаких серьезных нарушений ни в одном из регионов. Голосование во всех субъектах проходит в штатном режиме.