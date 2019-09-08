Песков сожалеет, что РФ и Японии пока не удается решить важные проблемы в отношениях

Москва, 8 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что России и Японии пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях. Об этом Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье.

«С сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что вопросы в отношениях РФ и Японии можно решить лишь на основе взаимного доверия. Песков добавил, что в настоящий момент есть завышенные ожидания от диалога, однако на реальные решения выйти пока не удается.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели 27-ю встречу во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 5 сентября. Стороны подтвердили свое стремление к заключению мирного договора и полноценному урегулированию всех отношений Москвы и Токио. При этом Путин подчеркнул, что есть масса вопросов в процессе заключения мирного договора, которые касаются третьих стран, в том числе это вопросы военного, оборонного характера и вопросы безопасности.

Россия и Япония уже несколько десятилетий ведут переговоры по заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения являются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года.