Избирком Петербурга подтвердил, что видео со вбросом на участке № 1808 является фейком

Санкт-Петербург, 8 сентября. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин подтвердил, что видео со вбросом бюллетеней на участке №1808 оказалось фейком.

На видео, которое в Интернете подписано как «Вброс бюллетеней на участке №1808 в СПб», женщина подходит к урне для бюллетеней и закидывает туда целую пачку. Кузьмин подтвердил, что ролик, который в Сети представили как «доказательство» нарушений на участке №1808, является фейком.

Представитель избиркома Петербурга пояснил: при проверке выяснилось, что ролик был снят в 2016 году в Нижнем Новгороде.

«Это откровенные фейки», — констатировал он.

В комиссии заметили, что им известно и о других подобных моментах, когда ситуации, которые происходили намного раньше и не в Петербурге, пытались выдать за происходящее на выборах 8 сентября.

Напомним, 8 сентября петербуржцы выбирают губернатора города и депутатов муниципальных советов. Избирательные участки открыты с восьми часов утра и проработают до восьми часов вечера. Ни одного нарушения на данный момент зафиксировано не было.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для тех, кто будет врать о нарушениях на выборах.

Голосование проходит без нарушений. Любые попытки провокаций сотрудниками УИК оперативно пресекаются.

Прозрачность и честность голосования, как оказалось, нравится не всем. Сорвать выборы особенно активно пытались представители так называемой оппозиции — Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.