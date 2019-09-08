Ведущие российские политики проголосовали на выборах. ФАН-ТВ

Единый день голосования проходит по всей стране 8 сентября. В восемь утра все избирательные участки открыли свои двери. Редакция Федерального агентства новостей следит за происходящем на них.

Выборы различных уровней проходят в десятке регионов. Предстоит определить 16 глав республик и областей, трех мэров, а также представителей в парламент. В столице выбирают депутатов в Московскую городскую думу. По данным Мосгоризбиркома, к 12:00 явка на столичные участки составила 5,6%.

Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке, организованном в Российской академии наук. А во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах, на участке №142, отдал свой голос глава КПРФ Геннадий Зюганов. Сразу после процедуры он прокомментировал «Умное голосование» Алексея Навального, уточнив, что на выборах решать могут исключительно избиратели.

«Я считаю, что выборы — это всегда должно быть ответственное и очень важное голосование. Потому что есть способ решения любой проблемы: на основе программы, конкретной команды, предложив гражданам выбор и возможность исправить ситуацию в бюллетени. Это и будет самый ответственный выбор. Я надеюсь, что граждане нашей страны понимают, сегодня это принципиально важно», — поясняет политик.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в Санкт-Петербурге, где выбирают главу города.

«Где бы я не находилась, я всегда со своим родным городом. Сегодня я голосую на участке, где я прикреплена. Считаю этот день очень важным. Хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор. Абсолютно убеждена, это не общие слова, что право участвовать в выборах и право голосовать — это не только право, но и обязанность, — отмечает Валентина Матвиенко.

Нарушений на участках единицы. К часу дня по Москве выборы уже завершились в Хабаровском крае, там никаких проблем не зарегистрировано.