Крым высмеял «решительный протест» МИД Украины из-за выборов на полуострове

Жители Крыма и Севастополя 8 сентября выбирают депутатов крымского парламента и местных советов. Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с проведением голосования на полуострове. В Крыму реацкию Украины высмеяли и посоветовали Киеву заниматься делами своей страны, а не лезть в чужие.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины», — утверждается на сайте украинского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины призвало «международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению» выборов в Крыму и «увеличить давление на РФ».

Этот призыв украинского МИД прокомментировал Федеральному агентству новостей депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, возглавляющий комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму.

«Не думаю, что стоит обращать на это внимание. И не думаю, что так называемые международные партнеры Киева прислушаются к его призыву. Пускай своей страной уже займутся, своими гражданами, экономикой. А Крым — российский, и к ним возвращаться никто не собирается. У нас проходят наши выборы — в Государственный совет Крыма, органы местного самоуправления, городские, районные и поселковые советы. Если им это не нравится — это их личные проблемы. Нас они не интересуют», — сказал Алексей Черняк.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года крымчане выбирают депутатов Государственного совета Республики Крым второго созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований второго созыва. Для голосования на полуострове образован 1201 избирательный участок. По словам главы крымского избиркома Михаила Малышева, все участки работают в штатном режиме, обстановка спокойная. По данным на полдень воскресенья, в выборах в Крыму приняли участие около 15% от всех зарегистрированных избирателей.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам всенародного референдума, в ходе которого 95% крымских избирателей высказались за выход полуострова из состава Украины, где произошел незаконный госпереворот, поддержанный Западом.

Несмотря на то, что состоявшийся референдум соответствовал нормам внутреннего и международного права, США и их партнеры отказываются признавать результаты голосования. Тем не менее российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.