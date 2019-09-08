Командир президентского борта рассказал о питании Путина в перелетах

Москва, 8 сентября. Командир воздушного судна номер один, личный летчик первых лиц Российской Федерации Владимир Федорушкин в передаче «Новые русские сенсации» на телевизионном канале НТВ рассказал, как готовят еду для российского лидера Владимира Путина.

По словам КВС, все президентские обеды готовятся заблаговременно, их привозят на лайнер в закрытых контейнерах. Бортпроводники вскрывают тару на борту и разогревают содержимое.

«У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», — рассказал Федорушкин.

Летчик обратил внимание, что периодически глава государства был не очень доволен предоставленными блюдами. К примеру, как отметил пилот, бывали случаи, когда Владимир Путин говорил: «Опять эта пища!».

По мнению Федорушкина, лидер РФ так говорил, поскольку ему хотелось что-нибудь повкуснее и поострее.

При этом летчик отметил, что президент никогда не выражал недовольство. Он указал на то, что первые лица в ходе полета едят крайне мало, разве что во время длительных перелетов.

Российский летчик также рассказал, что во время заграничных командировок питанием главы государства занимаются люди, которые заранее едут за рубеж, приобретают продукты и готовят еду в обратную дорогу.