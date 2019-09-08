В ОП РФ сообщили о фейках и цензуре на карте «Голоса»

Москва, 8 сентября. На карте движения «Голос» было обнаружено большое число фейков о якобы «нарушениях» на выборах в единый день голосования. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев. Кроме того, отметил он, было замечено, что «Голос» проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР.

Григорьев отчитался о первых результатах общественного мониторинга. По его словам, на карте «Голоса» были обнаружены многочисленные фейки. Григорьев рассказал, что одно из первых псевдонарушений было связано с Сахалином: в сообщении на карте «Голоса» было указано, что видеотрансляция с избирательных участков якобы отсутствует. В действительности трансляция работала, что видели и в ситуационном центре общественного наблюдения ОП РФ.

«Я как только увидел это сообщение, сразу с ними связался, сказал, что мы видим видеозапись и фотографии того, как происходит видеонаблюдение», — сообщил Максим Григорьев.

Второй фейк — сообщение о том, что один из кандидатов в Мосгордуму якобы был неправомерно задержан полицией. Григорьев рассказал, что кандидат, о котором идет речь, в день тишины раздавал свою агитационную продукцию, что является нарушением. Сотрудники полиции опросили кандидата, после чего он был отпущен.

«Сообщение «Голоса» о том, что его задержание не было связано с тем, что он раздавал агитационную продукцию, оказалось ложным», — отметил Максим Григорьев.

Третья ситуация, по его словам, связана с координатором самого «Голоса», которого задержала полиция. В движении заявили, что его задержание якобы связано с работой координатора в качестве наблюдателя, что не соответствует действительности. Григорьев рассказал, что ОП РФ нашла свидетеля происшествия и связалась с ним. Выяснилось, что координатор «Голоса» пытался прорваться в управу района Доргомилово, отказался предъявить документы охраннику, нецензурно выражался, а также ударил охранника. По словам Григорьева, есть видеозапись, на которой запечатлен инцидент. Оттолкнув охранника, координатор «Голоса» ударил другого члена избирательной комиссии и пробежал на избирательный участок. После этого он был задержан.

Максим Григорьев рассказал, что Общественная палата проверила целый ряд сообщений, которые, как выяснилось, не соответствуют действительности.

«Везде выборы проходят более или менее спокойно. Количество сообщений о нарушениях примерно такое же, какое было в другие годы», — подчеркнул он.

Однако, добавил Григорьев, исключением является Хабаровский край, откуда поступает большой поток сообщений об использовании административного ресурса. Согласно федеральному законодательству, прибегать к таким методам запрещено, и никто не может принуждать к голосованию.

«Самая интересная ситуация, с которой мы столкнулись: если граждане посылают сообщение на карту «Голоса» о том, что ЛДПР в Хабаровском крае нарушает правила, используя административный ресурс, то карта нарушений либо стирает эти сообщения, либо прямо по электронной почте пишет, что она не будет принимать такие сообщения. И вот такая ситуация, когда фактически «Голос» сдерживает поток сообщений, проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР, конечно, смотрится очень странно», — добавил Максим Григорьев.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Планируется, что в выборах примут участие около 56 миллионов избирателей РФ.