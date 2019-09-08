Член СПЧ Поляков назвал ход выборов в Петербурге близким к идеальному

Санкт-Петербург, 8 сентября. Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков назвал ситуацию на выборах в Петербурге близкой к идеальной.

Поляков отметил, что из ряда вон выходящих инцидентов на выборах не зафиксировано, процесс проходит в штатном режиме. Поляков также обратил внимание и на высокую конкуренцию, особенно на муниципальных выборах.

«Что касается выборов губернаторов, то так сложилось, что осталась только тройка. По мне этого вполне достаточно, и конкуренция та же. Даже на таком высоком уровне как губернаторские выборы тоже обеспечена. Пока все абсолютно укладывается в нормы закона», — заявил Поляков в комментарии «Политике Сегодня».

Штатное проведение выборов обеспечили сотрудники правоохранительных органов, которые накануне в ходе осмотра изъяли в петербургском штабе блогера Алексея Навального поддельные бюллетени. Коробки с избирательными листами хранились в туалете в штабе. При этом информация о том, что в штабе Навального хранятся поддельные бюллетени поступила на номер «02».

«То, что вчера нашли в этом штабе — это неудивительно. Грязные технологии всегда были и всегда будут», — добавил эксперт.

Поляков подчеркнул, что честное проведение выборов в единый день голосования обеспечат члены избирательных комиссий, а также представители комиссий и люди с правом совещательного, либо решающего голоса. Член СПЧ обратил внимание на то, что процесс выборов публичен и открыт. Для избирателей была создана максимально удобная информационная среда.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Избирательные участки начали свою работу в 08.00 (время совпадет с московским).