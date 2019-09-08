Председатель УИК №932 опровергла информацию о нарушении тайны голосования

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель УИК №932 Ирина Кивимейстер опровергла информацию о нарушении тайны голосования на выборах в Петербурге.

Ранее появилась информация о том, что на избирательном участке № 932 якобы нарушена тайна голосования. Отмечалось, что избиратели заполняют бюллетени не в кабинах, а на столах с перегородкой-книжечкой.

Ирина Кивимейстер прокомментировала эту информацию. Она объяснила, что некоторым избирателям трудно стоять в кабине. Поэтому они садятся за специально оборудованные столы, пишут «Невские новости».

Все камеры, которые были направлены на эти столы, оперативно перенаправили. Нарушений, связанных с тайной голосования, на участке нет.

Выборы в Петербурге хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Горожанам также предлагают проголосовать за концепцию арт-парка на проспекте Добролюбова.