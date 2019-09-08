Петербургские байкеры пришли на избирательный участок. ФАН-ТВ

Байкеры Северной столицы приехали выразить свою гражданскую позицию в «Невскую ратушу». Здесь находятся сразу два УИКа: N 2248 и N 2244. По мнению мотоциклистов, новый градоначальник должен начать с развитие Петербурга с транспортной и социальной инфраструктуры.

«Мне нравится то, что мы опять нашли повод и собрались. Каждый из нас четко понимает, что гражданин должен совершить какой-то поступок. Так мы выражаем наше единство. Мы не хотим, чтобы были свободные бюллетени. Мы хотим выразить свою позицию. Потому что каждый раз, когда говорят, что что-то не нравится в нашем городе, мне странно слышать, что этот человек не голосовал. Проголосуй за ту власть, которая тебя устраивает — и требуй», — сказал президент мотоассоциации Санкт-Петербурга Григорий Путинцев.

Кроме того мотоциклисты приняли участие в выборе новой концепции парка,который совсем скоро раскинется от Тучкова до Биржевого мостов. Горожане уже выбрали его название— «Тучков буян». Теперь необходимо решить, что именно будет находиться в парке. Пока известно, что на площади в 6 га появится подземный концертный и выставочный комплекс, а над ним хотят возвести Дворец танца Бориса Эйфмана. Напомним, что в апреле этого года новый проект благоустройства набережной Петроградской стороны одобрил президент России Владимир Путин.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый голосования. Избирательные участки открылись в 85 регионах страны. Россиянам предстоит выбрать губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов.