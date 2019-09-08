Эксперт считает, что ангажированному движению «Голос» нельзя доверять

Москва, 8 сентября. Члены движения «Голос» якобы зафиксировали рекордное количество нарушений в ходе текущих выборов. Как выяснилось, их сообщения не соответствуют действительности.

В Мосгоризбиркоме заверили, что никаких жалоб на нарушения не получали. В ЦИК России собираются опубликовать пофамильный перечень лиц, которые заявляли о «фейковых нарушениях».

Примечательно, что ранее с сайта «Голоса» удалили все нарушения на выборах в Хабаровске.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил уверенность в том, что движению «Голос» доверять нельзя. По словам эксперта, это ангажированная организация.

«Даже если мы учитываем сообщения о нарушениях, которые поступают, то нельзя не обратить внимание, что львиная доля нарушений, зафиксированных сторонниками «Голоса», приходится на Москву, где проживают эти вот кандидаты, которые ходят и сами и пишут все жалобы», — объяснил Данилин.

Он также обратил внимание на то, что на прошлых выборах ничего подобного не происходило, а Мосгордума никого даже не интересовала, пишет «ФедералПресс».

Напомним, координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» Владимира Егорова задержали за дебош в территориальной избирательной комиссии (ТИК) «Дорогомилово». По данным пресс-службы МВД РФ, в субботу Егоров стал зачинщиком беспорядков в ТИК «Дорогомилово». Так, он устроил скандал, едва не ударил одного из членов избиркома, а также устроил потасовку с охранником. В результате хулиган был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в ОВД «Дорогомилово» для составления протокола.

В СПЧ России заявили, что движение «Голос» своими фейковыми заявлениями о нарушениях дезинформирует избирателей о ситуации на избирательных участках в России.

Ранее сообщалось, что Егорова задержали за мелкое хулиганство в помещении избирательной комиссии в российской столице. Участником скандала во время выборов Егоров уже становился два года назад, когда во время выборов муниципальных депутатов он напал на членов комиссии на избирательном участке.