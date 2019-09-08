Дамаск назвал агрессией патрулирование США и Турцией зоны безопасности на севере Сирии

Дамаск, 8 сентября. Дамаск считает актом агрессии совместное наземное патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении сирийского МИД.

Напомним, первое совместное патрулирование США и Турции состоялось 8 сентября. Как сообщил телеканал NTV, операция длилась свыше двух часов. Министерство национальной обороны Турции отметило, что при патрулировании использовалась бронетехника, а также беспилотные летательные аппараты.

В МИД Сирии заявили, что данный шаг Вашингтона и Анкары направлен на затягивание кризиса в стране. Сирийское внешнеполитическое ведомство рассматривает действия США и Турции как «вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности страны».

Кроме того, в МИД Сирии подчеркнули, что Дамаск не приемлет создание «так называемой зоны безопасности». Официальное правительство Сирии подтвердило готовность «противостоять всем проектам, подрывающим единство и территориальную целостность» страны.

Напомним, 7 августа США и Турция договорились о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, а также центра совместных операций, сообщает «Газета.ру». Планируется, что в зону, расположенную к востоку от реки Евфрат, будут возвращаться из Турции сирийские беженцы. При этом Анкара настаивает, чтобы контроль в планируемой зоне безопасности осуществляли исключительно турецкие военные.