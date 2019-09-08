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Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка в Москве

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Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка в Москве

Москва, 8 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка и оборудования комплекса для электронного голосования в Москве. Она посетила избирательный участок Тверского района центрального административного округа Москвы, который расположен во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах.

Как передает РИА Новости, всего в столице 8 сентября работают 30 цифровых избирательных участков. С помощью них проголосовать могут избиратели 20 регионов России, которые проживают в Москве. В 16 из этих регионов в единый день голосования проходят выборы высших должностных лиц, еще в четырех — дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Ранее сообщалось, что явка московских избирателей на электронных участках на выборах депутатов столичной думы, по информации на 13.00, составила около 50%.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны. В рамках дня голосования проходит избрание депутатов 13 законодательных собраний, в 16 субъектах РФ выбирают губернаторов. В 22 административных центрах проходят выборы в городскую думу, в трех столицах регионов — выборы глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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Источник: РИА Новости
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