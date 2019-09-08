В избиркоме Петербурга заявили о большом количестве вбросов о «нарушениях» на выборах

Санкт-Петербург, 8 сентября. Огромное количество поддельных новостей о якобы имевших место нарушениях зафиксировали в единый день голосования в Северной столице. Об этом заявил журналистам член избиркома с правом решающего голоса в едином информационном центре Юрий Кузьмин.

Он обратил особое внимание, что атмосфера на избирательных участках хорошая, а голосование проходит весьма спокойно, пишут «Невские новости».

По его словам, от петербуржцев поступают слова признательности, особенно благодарны избиратели на экстерриториальных участках, которым нет необходимости возвращаться в город.

Голосование на участках вне города проходит без нарушений, это фиксируют все наблюдатели, уточнил Кузьмин.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заверила, что сделает «доску антипочета» для тех, кто будет говорить неправду о нарушениях на выборах. Она также пообещала указать поименно тех, кто дезинформирует ход голосования на выборах. При этом председатель ЦИК России отметила, что будет создана и «доска почета». На ней, по ее словам, будут запечатлены фамилии тех, кто предоставит правдивые сведения о нарушениях.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Планируется, что в выборах будут задействованы примерно 56 миллионов граждан РФ.

В Петербурге в это воскресенье выбирают губернатора и муниципальных депутатов. На каждом избирательном участке работают общественные наблюдатели, которые прибыли на участки к открытию.