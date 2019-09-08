Матвиенко рассчитывает, что обмен удерживаемыми лицами станет началом диалога

Москва, 8 сентября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что факт обмена удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной может свидетельствовать о возобновлении диалога между странами. Об этом председатель Совфеда рассказала в Петербурге.

«Сам факт возвращения — это положительный факт. Это демонстрирует, с одной стороны, готовность новой украинской власти к конструктивному взаимодействию, а, с другой стороны, дает надежду, что это лишь первый шаг, и что будут приняты дальнейшие шаги для возобновления диалога между нашими странами», — заявила Матвиенко.

Она также отметила, что обмену предшествовала большая дипломатическая и политическая работа, передает ТАСС.

Отдельно Матвиенко прокомментировала освобождение журналиста Кирилла Вышинского. Она выразила мнение, что журналист стал «жертвой политического режима» и больше года провел в заключении только за то, что «имел свою точку зрения, за свою журналистскую деятельность».

Переговоры об обмене проводились долго, назначенные даты неоднократно менялись, но в результате 7 сентября Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по взаимной договоренности по формуле «35 на 35».

То, что обмен между Москвой и Киевом стал шагом в сторону нормализации отношений отметила не только Валентина Матвиенко. Американский лидер Дональд Трамп поздравил обе стороны и заявил, что это, «возможно, первый большой шаг к миру».

Признаком снижения напряженности в отношениях двух стран назвал этот шаг и глава Европарламента Давид Сассоли.