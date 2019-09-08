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Анастасия Мельникова объяснила, почему важно голосовать на выборах

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Анастасия Мельникова объяснила, почему важно голосовать на выборах

Москва, 8 сентября. Депутат Заксобрания, актриса Анастасия Мельникова проголосовала на выборах в Петербурге. Об этом она сообщила корреспонденту Федерального агентства новостей.

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. Известная петербурженка заявила, что для нее очень важно принимать участие в выборах. 

«Чтобы иметь право высказывать свое недовольство и претензии, сначала надо сходить и проголосовать за того, кому доверяешь. А когда ты просто сидишь дома и ничего не делаешь, мне кажется, это нечестно», — сказала Мельникова.

Депутат Заксобрания добавила, что нужно быть активным и проявлять свою гражданскую позицию. Это особенно касается родителей, которые выбирают, в каком мире и в каком обществе их дети будут расти.

Напомним, что в Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Ранее сообщалось, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже проголосовала в Петербурге.

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