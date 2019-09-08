Эксперт объяснил, почему Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев

Политолог Богдан Безпалько уверен, что экс-президент Украины пиарится на теме обмена осужденных и заключенных между Москвой и Киевом.

Ранее бывший глава Украины Петр Порошенко назвал одновременное освобождение осужденных и заключенных между Москвой и Киевом большим и радостным событием.

«Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!» — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, бывший президент заявил о своей причастности к освобождению «тысяч соотечественников», а потому понимает, что в этом процессе «не бывает простых и линейных решений». По его же мнению, решение Международного трибунала по украинским военным, задержанным за незаконное пересечение морской границы, якобы «приперло к стене» Москву.

«Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции», — указал он.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, после поражения на выборах президента, Порошенко ничего другого и не остается, кроме как пиариться на победах других украинских политиков.

«Ну а что ж ему делать? Он бы вообще с радостью заявил, что обмен полностью его заслуга, но он не может этого сделать ввиду того, что это не так. Но я с ним отчасти согласен, обмен более выгоден для Украины. Это отлично демонстрирует тот факт, что список украинских удерживаемых лиц был вывешен сразу, а российских нет. По сути, нам выдали тех, кого либо взяли в заложники, либо тех, кого Украина сама посчитала необходимым включить в этот список. Мы же вынуждены были отдать людей, которые в 90-е годы убивали наших военнослужащих в Чечне — Станислава Клыха и Николая Карпюка, Олега Сенцова. Это люди, которые либо занимались убийствами, либо их действия могли привести к убийствам», — сказал Безпалько в интервью корреспонденту ФАН.

При этом взамен Российская Федерация получила того же Кирилла Вышинского — человека, который ни в чем не был виновен, и который был откровенно взят в заложники. Это говорит о том, что и в будущем Киев будет использовать заложников для обмена на реальных преступников.

«Ну а Порошенко в любом случае к этому обмену не имеет никакого отношения, он просто пытается построить свою информационную кампанию в связи с любым громким поводом. Обменяли пленных — хорошо, вот он тоже заявляет, что он якобы имеет к этому отношение. Если завтра произойдет какое-нибудь громкое убийство в Донецке, то он скажет, что это его план и что он тоже действовал против врагов Украины. А те люди, которые являются его сторонниками, симпатиками, поверят ему, наверняка. Они скажут «да, конечно, сам процесс разрабатывался еще до Зеленского, при Порошенко», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся по формуле «35 на 35». Киев выдал Москве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, среди переданных РФ заключенных Александр Баранов и Максим Одинцов, которые ранее служили в ВСУ. Их обвинили в том, что после воссоединения Крыма с Россией они «незаконно» приняли российское гражданство и поступили на военную службу в ВС РФ. Украина в частности получила осужденного за подготовку теракта в Крыму режиссера Олега Сенцова и нарушивших российскую государственную границу 24 украинских моряков.

Ранее президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Они позитивно оценили состоявшееся в субботу, 7 сентября, одновременное освобождение заключенных.