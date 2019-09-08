Правоохранители обнаружили у напавшего на дом Памфиловой коллекцию фаллоимитаторов

Москва, 8 сентября. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр в жилище задержанного за нападение на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Преступник и прежде совершал нападения и грабил дома.

По данным следствия, нападавшим на дом Памфиловой оказался уроженец Казахстана 1983 года рождения. Он приехал в Россию на заработки, однако его обманули с работой, после чего он потерял паспорт и был вынужден бродяжничать. Мужчина жил в лесу в шалаше. В дом Памфиловой подозреваемый полез за продуктами.

В ходе осмотра шалаша были обнаружены вещи, которые явно не принадлежат нападавшему, в том числе коллекция фаллоимитаторов. Объяснить, откуда он взял эти вещи, нападавший не смог. Очевидно, мужчина и ранее совершал нападения на дома в Подмосковье.

В ночь с 5 на 6 сентября злоумышленник проник в дом Эллы Памфиловой в городском округе Истра Московской области. Преступник несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся с места происшествия.

Главы ЦИК рассказала, что случайно столкнулась с грабителем, когда прошла в прихожую, чтобы впустить кота, который ночью гуляет на участке. Глава ЦИК мужественно вступила в схватку с преступником, метнув в него стул. Встретив отчаянное сопротивление, преступник был вынужден отступить.

Инцидент не повлиял на рабочий график Эллы Памфиловой. 6 сентября глава ЦИК приняла участие в международной конференции «Цифровизация избирательных процессов».