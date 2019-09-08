Валуев заявил, что идти на выборы необходимо

Москва, 8 сентября. Депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что планирует проголосовать на выборах.

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. Парламентарий Николай Валуев считает, что россияне должны выражать свою гражданскую позицию.

«Я планирую сегодня идти на выборы, это необходимо», — сказал Валуев.

Голосовать на выборах призвал ранее публицист и политолог Анатолий Вассерман. Он будет голосовать на выборах в Мосгордуму.

Ранее сообщалось, что на выборах в Мосгордуму проголосовали президент России Владимир Путин и мэр российской столицы Сергей Собянин. Свой голос отдала в Петербурге спикер Совфеда Валентина Матвиенко.