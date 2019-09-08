Провокаторы попытались выдать хор петербургских пенсионерок за избирательную «карусель»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Видео с «подвозом» избирателей к петербургской УИК №53, распространяемое различными Telegram-каналами, оказалось фейком. Провокаторы попытались выдать за подтверждение так называемых «каруселей» обрезанный ролик с хором пенсионерок.

В версии видео, которое распространялось в Сети, некий молодой человек снимает белый микроавтобус, якобы подъехавший к избирательному участку. Парень подходит к машине и начинает спрашивать, что за людей привез водитель. В кадр попадает мужчина, который требует у оператора прекратить съемку и закрывает объектив рукой. После этого видеоролик обрывается. Как писали Telegram-каналы, мужчина якобы выбил телефон из рук снимающего, после чего микроавтобус скрылся в неизвестном направлении.

Однако вскоре появилась полная версия ролика. Оказалось, что на самом деле видео на минуту длиннее. Телефон у оператора никто из рук не выбивал. Автор обратился к сидящим в микроавтобусе женщинам и спросил, зачем они сюда приехали. Пенсионерки ответили, что они хористки и в доказательство исполнили популярную песню.

Отметим, что корреспондент «Невских Новостей» дополнительно решил проверить информацию, зафиксированную автором видео. Он отправился на избирательный участок №53, расположенный в Адмиралтейском районе Петербурга. Корреспондент не заметил никакой подозрительной активности и сообщил, что на месте нет припаркованных белых микроавтобусов. Кроме того, по его словам, подъезд к УИК выглядит иначе, чем на видео.

Напомним, 8 сентября петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Прозрачность и законность избирательного процесса гарантируется общественными наблюдателями. На данный момент нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Наблюдается высокая явка избирателей.

Отметим, что некоторые провокаторы пытаются сорвать петербургские выборы, распространяя различные фейки о процессе голосования. Среди них особенно активно проявили себя Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский. Например, последний ранее заявлял, что возле одной из УИК на Васильевском острове якобы работают «фальшивые социологи». На деле эти люди оказались официально зарегистрированными сотрудниками экзитпола.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что создаст «доску антипочета» для всех, кто распространяет дезинформацию о нарушениях на выборах.